В Бирюлево пьяный мужчина ранил четверых человек ножом Фото: Татьяна Коркина

В воскресенье, 21 мая, полиция получила сообщение о нанесении неизвестным ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице в районе Бирюлево Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД оказали пострадавшим первую помощь. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, рассказали KP.RU в пресс-службе столичного ведомства.

По горячим следам задержали подозреваемого, его доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Москвы. По некоторым внешним признакам полицейские поняли, что мужчина пьян.

На месте происшествия обнаружили нож, который направили на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина с арбалетом напал на продавца машины и угнал авто. Подозреваемого задержали. Автомобиль с оружием внутри обнаружили в Подмосковье.