Движение на участках Русаковской в Москве ограничат на несколько дней в мае, июне и июле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение на участках Русаковской улицы будут ограничивать в мае, июне и июле. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Связаны ограничения с проведением строительных работ.

Первый период ограничений продлится всего три дня — с 23 мая по 25 мая. В период с 1:30 до 5:30 будут недоступны четыре полосы на участке улицы Русаковская от дома 23 до дома 7, строение 3. Затем в аналогичные промежутки времени ограничивать движение там же будут с 31 мая по 8 июня.

С 12 июля по 19 июля с 1:30 до 5:30 будут недоступны четыре полосы на участке от дома 6а до дома 23.

Ранее сообщалось, что одну из полос на участках Клинской улицы закроют на год. Как писал KP.RU, это также связано с проведением строительных работ.