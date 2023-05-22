Синоптик Шувалов: дожди в Москве прекратятся только на выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся текущая рабочая неделя в Москве будет дождливой, но достаточно теплой. Столбики термометров будут подниматься до +25 градусов. Как рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, дожди прекратятся только на выходных, вместе с чем снизится и температура.

Наиболее обильные и продолжительные осадки ожидают во вторник и среду, 23 и 24 мая. В четверг и пятницу дожди будут кратковременными.

На выходных же в столицу придут сухая погода и похолодание.

— Начиная с понедельника, 22 мая, температура будет постепенно повышаться. Согласно прогнозу, в четверг и пятницу максимальная температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Однако на выходных заметно похолодает: в субботу и воскресенье температура понизится до +18 … +20 градусов, — рассказал метеоролог.

В течение всей недели сильного ветра не будет, добавил Шувалов.

Напомним, ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с дождем и грозой. Непогода продлится до 22 часов 22 мая.