Дождь, грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду прогнозируют в Москве 23 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве во вторник, 22 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в столице воздух прогреется до 18-20 градусов выше нуля. Такая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 11-13 градусов тепла. Погода будет облачной, грозы прекратятся. Зато будет идти небольшой дождь, который местами превратится в умеренный. Ожидается ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление почти придет в норму, ожидается 749 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что дожди в столице будут идти до выходных.