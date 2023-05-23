Врач Тяжельников посоветовал в период магнитных бурь отказаться от кофе и вождения авто Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал советы, как пережить период магнитных бурь с минимальным дискомфортом. В разговоре с РИА Новости специалист отметил, что этому поспособствует замена кофе на травяные чаи и настои.

Глобально улучшить самочувствие поможет налаженный режим питания — ограниченное употребление жареного и мучного, снижение количества и повышение качества пищи. Стоит добавить в меню больше овощей, фруктов, зелени и клетчатки.

— Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, — заявил Тяжельников.

Люди с низким давлением могут принимать средства для повышения тонуса. К ним относится, например настойка лимонника.

В периоды магнитных бурь врач советует избегать чрезмерных физических нагрузок, стресса и алкоголя. В такие дни лучше отказаться от занятий, требующих концентрацию внимания, таких как вождение.

Ранее KP.RU писал, что ученый опроверг информацию о мощнейшей буре в Москве 22-23 мая.