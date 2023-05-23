Риелтор Бабичев: 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально Фото: Shutterstock

Эксперт по недвижимости Роман Бабичев рассказал РИА Новости, что большая часть объектов на рынке аренды недорогого жилья в Москве сдаются вчерную — владельцы не платят налоги. Обходят закон порядка 80% собственников.

— В сегменте дорогого жилья, со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, вбелую сдается примерно 80% квартир, в сегменте дешевого ситуация обратная — 80% квартир сдается вчерную, — отметил Бабичев.

Риелтор добавил, что в 2019 зафиксировали скачок количества собственников, желающих легализовать получение доходов от сдачи собственного жилья. Это было связано с появлением закона о самозанятых, ставка по которому составляет всего 4% при сдаче квартиры физлицу и 6% при сдаче ее в аренду компаниям. Это значительно привлекательнее 13% налога на доходы физических лиц.

Однако в течение того же года поток заинтересовавшихся возможностью иссяк.

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