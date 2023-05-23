В Москве установят таблички-указатели к объектам, связанным с историей освоения Арктики Фото: mos.ru

В Москве установят указатели к 16 объектам, связанным с историей освоения Арктики. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. Таблички подскажут, где находятся мемориальные доски, памятники, дом полярников и другие объекты.

Всего будет установлено 29 городских указателей и 106 информационных полей. Они появятся в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. В частности, указатели покажут, где найти мемориальные доски исследователям Георгию Ушакову и Владимиру Русанову, дом полярнико, памятник Фритьофу Нансену.

На табличках разместят QR-коды. Перейдя по ним можно будет больше узнать о летчиках, моряках и командирах экспедиций.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это синие таблички с белыми буквами. За почти 10 лет уже появилось более 12,4 тысячи городских и 97,1 тысячи домовых указателей. В 2023 году в Москве планируют установить еще около пяти тысяч новых.

Ранее KP.RU писал, что в столице обновляют навигационные указатели к метро.