Перед судом предстанет мужчина, совращавший девятилетнюю девочку прямо в школе на западе Москвы

Перед судом предстанет мужчина, совращавший девятилетнюю девочку прямо в школе Фото: "КП" Архив

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений сексуального характера против девятилетней девочки на западе столицы. Происходило это в школе, рассказали в Следственном комитете России по Москве.

Статья, по которой заведено уголовное дело — иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствие выяснило, что с января по февраль 2023 года мужчина в одном из учебных заведений на западе Москвы совращал девятилетнюю девочку.

Обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее, правоохранители собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали учителя биологии за совращение 13-летней ученицы. Ему пока не предъявили обвинение, но руководство школы уже приняло решение об увольнении педагога. Девочке предложена психологическая помощь.