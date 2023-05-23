Суд рассмотрит дело мужчины, который зарезал и ограбил прохожего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве. 23-летний мужчина зарезал незнакомца, а затем украл его деньги и мобильный телефон. Произошло это в ноябре 2022 года на территории Гагаринского района столицы, рассказали в городском СУ СКР.

В мусорном контейнере вблизи жилого дома по улице Марии Ульяновой нашли тело мужчины, изрезанное ножом. Оперативники в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого.

Молодой человек во время допроса признался в содеянном. Он сообщил, что убил мужчину из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, ранее с потерпевшим он был не знаком. Также задержанный рассказал, что после убийства украл личные вещи и мобильный телефон жертвы.

Уголовное дело по статьям об убийстве и краже предали в суд.

Ранее KP.RU писал, что на участке рядом с Дмитровским шоссе в Москве нашли труп. На теле погибшего оказались признаки насильственной смерти.