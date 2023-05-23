В Москве будут судить 51-летнего насильника Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следователи московского СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании женщины вблизи улицы Лукинской. О ходе расследования рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 25 марта 2023 года примерно в 16:19, на участке возле улицы Лукинской в Москве, обвиняемый встретил ранее ему незнакомую 43-летнюю местную жительницу. Он ее изнасиловал, применяя физическое насилие.

В рамках уголовного дела провели опознания фигуранта, очные ставки, судебные экспертизы. В итоге вину фигуранта удалось доказать. Дело в ближайшем времени передадут в суд.

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