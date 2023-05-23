Подозреваемого в совращении 13-летней ученицы учителя биологии уволили из московской школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор школы №1569 Москвы Алла Воропаева прокомментировала KP.RU появившуюся информацию о том, что учитель биологии учебного заведения совратил 13-летнюю ученицу. Его уже уволили, отметила она.

Напомним, несколько дней назад Следственный комитет по Москве сообщил, что задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, он несколько месяцев совращал 13-летнюю девочку.

— По данному инциденту Следственный комитет проводит проверку, школа сотрудничает с правоохранительными органами. По нашей информации, на сегодня обвинения педагогу не предъявлены. Тем не менее, мы считаем, что подобные действия недопустимы для учителя, а потому было принято решение о его увольнении. Трудовой договор с преподавателем биологии расторгнут, — рассказала Алла Воропаева.

Ученице окажут психологическую помощь, ей и ее семье также предложена любая необходимая поддержка.

Ранее в столице задержали 61-летнего мужчину по подозрению в растлении девятилетней школьницы.