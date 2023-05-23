Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 23 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным ЦОДД, в Москве вечером 23 мая, во вторник будет сильно затруднено движение. Ожидаются восьмибалльные пробки. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные заторы возникнут в центре города: на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и улицы Автозаводская, а также по шоссе Энтузиастов в районе проспекта Буденного и на Садовом кольце.

— По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение, — пояснили в департаменте транспорта.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках Русаковской в Москве ограничат на несколько дней в мае, июне и июле.