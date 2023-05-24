Дождь с грозой и до +22 градусов ожидаются в Москве 24 мая

В городе будет дуть ветер переменных направлений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в среду, 24 мая, прогнозируется облачная погода, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах прогремят грозы. Днем температура воздуха составит +20…+22 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, ветер 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут +10…+12 градусов. 25 мая в столице вновь пройдут дожди. Воздух прогреется до +21…+23 градусов.

Как писал KP.RU, ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца мая в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. Температура воздуха в пределах плюс 17 - плюс 19 градусов.