Мужчина пойдет под суд за убийство 20-летнего парня в центре Москвы в 2005 году

Злоумышленник зарезал 20-летнего парня в помещении на Большой Никитской улице Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве перед судом предстанет 44-летний мужчина, совершивший преступление в 2005 году. Он обвиняется в убийстве и приобретении поддельного паспорта, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, все произошло в помещении на Большой Никитской улице. Обвиняемый повздорил с незнакомцем, а затем нанес ему не менее трех ударов ножом в туловище. 20-летний пострадавший скончался на месте.

После совершения преступления мужчина покинул Москву. Чтобы избежать уголовной ответственности, на территории другой республики он купил паспорт РФ с чужими анкетными данными.

Столичные следователи изучили материалы дела, исследовали все собранные доказательства и смогли задержать злоумышленника в столичном аэропорту. Ему предъявили обвинение. В ближайшее время дело передадут в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить 51-летнего насильника. Мужчина в вечернее время надругался над незнакомой женщиной.