Внук избил бабушку грифом гантели и задушил ее шнурком на юге Москвы

Злоумышленник сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы Фото: прокуратура Москвы

В Москве внук убил свою 70-летнюю бабушку грифом гантели, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 24 мая в квартире жилого дома, расположенного на ул. Братеевская. 27-летний мужчина нанес своей бабушке несколько ударов грифом гантели по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Внук сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Его задержали.

На месте происшествия находятся правоохранители, их работу координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин. Устанавливается полная картина случившегося.

В ГСУ СК России по Москве добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточнятся, что мужчина сначала ударил пенсионерку гантелей, а когда увидел, что она не умерла, задушил ее шнурком от ботинок.

Ранее KP.RU писал, что 21 мая в Бирюлево пьяный мужчина ранил четверых человек ножом. Все пострадавших доставили в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве.