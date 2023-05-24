Жители Москвы выберут цвета новых веток метро в «Активном гражданине»

Москвичи выберут цвета строящихся линий метрополитена — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Теперь москвичи могут выбрать цвета строящихся линий метрополитена — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Горожанам предлагают четыре комбинации цветов и оттенков: лиловый, лавандовый, песочный; изумрудный, графитовый, рубиновый; оливковый, сиреневый, медный; сиреневый, графитовый, песочный.

Собянин добавил, что Троицкая линия метро протянется на 40 километров от станции «ЗИЛ» до Троицка, что сделает его ближе для миллиона жителей юго-запада Москвы и ТиНАО. Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами города, а Бирюлевская линия позволит обеспечить быстрым транспортом жителей девяти столичных районов с населением свыше 600 тысяч человек.

Фото: личный блог Сергея Собянина

Ранее KP.RU писал, что к Москве установят таблички-указатели к объектам, связанным с историей освоения Арктики. Они появятся в центре города, а также на северо-западе и северо-востоке столицы.