Несколько автомобилей столкнулись на 33-м км МКАД в Москве

На месте ДТП работали оперативные службы города
Фото: Департамент транспорта Москвы
В Москве на внешней стороне 33-го километра МКАД произошла авария – столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в среду, 24 мая, в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.
На месте ДТП работали оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
В Дептрасне добавили, что движение в районе аварии было затруднено. Автомобилистом просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Однако через десять минут проезжую часть освободили, движение на участке восстановлено.
Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина с арбалетом напал на продавца машины и угнал авто. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело о разбое.