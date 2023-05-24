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НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:35

Несколько автомобилей столкнулись на 33-м км МКАД в Москве

Движение на участке восстановили
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работали оперативные службы города

На месте ДТП работали оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 33-го километра МКАД произошла авария – столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в среду, 24 мая, в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В Дептрасне добавили, что движение в районе аварии было затруднено. Автомобилистом просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Однако через десять минут проезжую часть освободили, движение на участке восстановлено.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина с арбалетом напал на продавца машины и угнал авто. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело о разбое.