Климатолог Семенов предупредил о начале сезона ураганов в Москве

В Москве в конце мая – начале июня начнется сезон ураганов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в конце мая – начале июня начнется сезон ураганов, в город придет шквалистый ветер, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на замдиректора Института физики и атмосферы им. Обухова РАН Владимира Семенова.

По словам климатолога, «холодные вторжения» довольно часто случаются во второй половине мая и первой половине июня. Например, в 2017 году в этот период в столице был сильный порывистый ветер и шквалы. В это 2023 году такой прогноз вновь возможен.

«Вторая половина мая и первая половина июня - это время, когда наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России», - уточнил специалист.

Эксперт добавил: сейчас погода в Москве пасмурная и дождливая, сильной жары нет, поэтому в ближайшие дни ураганов ждать не стоит. Обычно порывы ветра усиливаются после зноя, когда воздух наполнен влагой.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 24 мая ожидается облачная погода и дождь. В отдельных районах города прогремят грозы.