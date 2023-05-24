Водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего ребенка на самокате на востоке Москвы

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу Фото: прокуратура Москвы

В Москве на ул. 3-я Парковая произошла авария: 56-летний водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ребенок пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не уступил ему дорогу. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется.

На месте аварии работали оперативные службы города. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех деталей ДТП. Организовано административное расследование.

Ранее KP.RU писал, что утром 24 мая несколько автомобилей столкнулись на 33-м километре МКАД. Сведения о пострадавших не поступали. Движение на участке было осложнено, через 10 минут проезжую часть освободили. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.