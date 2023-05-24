ЦОДД: Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве вечером 24 мая

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий и строительных работ Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером 24 мая ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий, погодных условий и строительных работ, например, на 14 км 27 км, 32 км, 85 км МКАД, на Проспекте Мира д. 198, на Каширском шоссе и других участках. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках Русаковской в Москве ограничат на несколько дней в мае, июне и июле. Схема движения изменится из-за проведения строительных работ, для проезда будут недоступны четыре полосы.