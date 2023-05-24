Участница шоу «Холостяк» Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни

Снежана Самохина живет в самом центре города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская модель, актриса и звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина в беседе с «Москвич Mag» заявила, что столица – лучший город для жизни.

Девушка рассказал, что переехала в Москву еще маленькой – когда ей было четыре года. Сейчас Снежана живет в самом центре города и практически всегда передвигается пешком. Ее любимые районы – Китай-город, Басманный район и Замоскворечье.

«Я живу в Москве. Мы переехали с мамой, когда мне было четыре года. Не могу представить лучшего города для жизни», — сказала Самохина.

Модель добавила, что Москва отличается от других городов своим ритмом: люди здесь очень активные и разносторонние. При этом столичная суетливость иногда не позволяет жителям разглядеть «маленькие чудеса и радости».

Ранее KP.RU писал, что юная звезда продолжения «Папиных дочек» Вита Корниенко назвала отличие москвичей от жителей других регионов РФ. По ее словам, это быстрый ритм жизни.