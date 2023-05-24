В Москве пресекли деятельность «черных» банкиров с оборотом в 3 млрд рублей

Полицинские задержали одного из злоумышленников Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники полиции пресекли детальность «черных» банкиров с оборотом в три миллиарда рублей, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, злоумышленники незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физлиц и коммерческих организаций. Для этого они использовали реквизиты и счета свыше 20 фиктивных компаний, на них приходили средства от клиентов под видом оплаты за топливо.

За каждую транзакцию банкиры получали вознаграждение в размене не менее 2% от суммы. Их доходы превышали 63 млн рублей, а нелегальный оборот – трех млрд рублей.

Одного из злоумышленников задержали, это 30-летний москвич. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигуранту предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители ищут его сообщников.

Ранее KP.RU писал, что двое парней ограбили обменный пункт валюты в центре Москвы. Сумма материального ущерба составила 34 тысячи долларов США.