Жителей Москвы предупредили о тумане до утра 25 мая

Водителей просят включить габаритные огни и противотуманные фары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, по прогнозам синоптиков, с 23:00 до 07:00 завтрашнего дня ожидается туман. Видимость ухудшится до 200-700 метров, предупредили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Во время непогоды водителей просят снизить скорость, держать дистанцию, включить габаритные огни и противотуманные фары. Также автономистов призывают избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. В дороге нельзя отвлекаться на гаджеты и включать дальний свет фар.

Ранее KP.RU писал, что в Москве вечером в среду ожидаются пробки до восьми баллов. Движение будет затруднено в центре города, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и выездных магистралях в сторону области. В основном причиной заторов станут строительные работы и мелкие ДТП, также на дорожную ситуацию повлияют погодные условия.