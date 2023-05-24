Мужчина застрелил двух лисят на юго-западе Москвы

По факту гибели животных идет проверка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве полицейские организовали проверку после сообщений о гибели двух лисят, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что мужчина застрелил двух лисят в районе Теплого Стана. По факту гибели животных идет проверка. Подробности инцидента не уточняются. Уголовное дело о жестоком обращении с животными пока не возбуждено.

«Информированный источник подтвердил агентству, что проверка касается инцидента с гибелью лисят, но другие детали также уточнить не смог», - уточнили в РИА Новости.

Ранее KP.RU писал, что в марте прокуратура и РЖД проводили проверку по факту жестокого обращения с собакой у станции «Москва-3». Как выяснилось, бродячего пса избил сотрудник РЖД. Нарушителя отстранили от работы в компании.