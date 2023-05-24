Диетолог Королева рассказал, почему пожилые люди любят сладкое

Сладости – это антидепрессант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» сообщила, что у людей старшего возраста тяга к сладким продуктам может быть связана с одиночеством и нехваткой позитивных эмоций.

«Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими. Словом, они достаточно ранимы, особенно когда одиноки. И скрашивают их одиночество именно сладкие продукты», - пояснила специалистка.

По ее словам, сладости способствует выработке гормона радости и тем самым помогают поднять настроение. Также сладости можно назвать антидепрессантом. Однако Королева предупредила, что чрезмерное потребление сахара может привести к развитию инсулинорезистентности, сахарного диабета и ожирению.

Ранее KP.RU писал, что врач Андрей Тяжельников посоветовал выпивать не более четырех чашек чая в день.