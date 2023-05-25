Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП с машиной такси на юго-западе Москвы

В Москве произошла авария на Профсоюзной улице Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошла авария на Профсоюзной улице: водитель такси врезался в машину скорой помощи, которая перевернулась. В результате ДТП погиб фельдшер. Еще два медработника и пациент пострадали, их госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 52-летний таксист пересекал перекресток на «красный», запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть. На месте происшествия работали оперативные службы город. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, прокуратура ЮЗАО контролирует ход и результаты проверки.

Ранее KP.RU писал, что днем 24 мая грузовик врезался в трамвай с пассажирами на юге Москвы. В результате аварии никто не пострадал, движение общественного транспорта не задерживалось. Детали произошедшего выясняются.