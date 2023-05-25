В Москве будут судить педофила, изнасиловавшего подростка после флирта в мессенджерах

В январе 2023 года мужчина познакомился с ребенком в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, в январе 2023 года мужчина познакомился с ребенком в сети и вступил с ним в интимную переписку. Злоумышленник знал, что мальчику не было 14 лет. После флирта в мессенджере педофил пригласил подростка к себе домой, где и надругался над ним. В правоохранительные органы обратились родители школьника, которые увидели в телефоне сына странную переписку.

В рамках расследования уголовного дело провели несколько экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрическую. Причастность обвиняемого к совершению преступления подтвердилась. Материалы дела направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве перед судом предстанет 51-летний насильник. В вечернее время мужчина напал на незнакомую женщину и надругался над ней.