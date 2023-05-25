Видео смертельного ДТП со скорой и такси опубликовала прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео смертельного ДТП с машиной скорой помощи Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео смертельного ДТП с участием машины скорой помощи и такси. Запись появилась в телеграм-канале ведомства.

На представленных кадрах видно, как водитель такси пересекает перекресток на запрещающий знак светофора и влетает в машину скорой помощи. От удара автомобиль с медиками переворачивается. Оба транспортных средства серьезно повредились.

Ранее KP.RU писал, что ДТП оказалось смертельным: погиб фельдшер скорой помощи. Еще три человека – две медработника и пациент – пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии не уточняется.

Прокуратура ЮЗАО контролирует установление всех обстоятельства аварии, произошедшей на Профсоюзной улице. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновника ДТП привлекут к ответственности. Следователи инициируют передачу дела в СК.