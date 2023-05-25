Кратковременный дождь, гроза и до +24 градусов ожидаются в Москве 25 мая

Дождливая погода сохранится в столице и ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в четверг, 25 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременный дожди и прогремят грозы. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. В городе будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода и кратковременный дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Днем 26 мая горожан ждет облачная погода с прояснениями, без дождей. Температура воздуха составит 23 – 25 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что на Московскую область обрушатся сильные дожди и грозы. Из-за атмосферных осадков выходные в регионе будут прохладными.