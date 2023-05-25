МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и грозой до вечера 25 мая

В Москве ожидается кратковременный дождь с градом Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозам синоптиков, в Москве до 21:00 25 мая ожидается кратковременный дождь с градом, местами прогремит гроза. Непогода будет сопровождаться сильным с порывами до 15 метров в секунду, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Водителей призывают снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров – опережений, обгонов и перестроений. За рулем также не стоит отвлекаться на автомобили. Парковать машины лучше податься от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от дождя под кроной деревьев. Во время непогоды нельзя оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что на Московскую область обрушатся сильные дожди и грозы. Самым ненастным днём недели станет четверг. К выходным в регионе похолодает.