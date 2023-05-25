Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть авокадо

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» рассказала, что авокадо не стоит употреблять при наличии индивидуальной непереносимости и аллергии на него.

По словам специалистки, для большинства людей авокадо приносит только пользу, так как в нем содержатся полезные жиры растительного происхождения, жирорастворимые витамины A, E, белок и небольшое количество углеводов. Авокадо довольно сытный, поэтому его хорошо есть на завтрак.

Однако диетолог предупредила, что у некоторых людей бывает аллергия на авокадо. Она посоветовала сдать анализ на пищевые аллергены, чтобы вычленить продукт-аллерген среди остального своего питания.

«Если вдруг появился ответ в виде отека, зуда и других реакций организма, то надо авокадо просто исключить методом вычисления», - пояснила Королева.

Как писал KP.RU, ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, почему пожилые люди любят сладкое. Тяга к сахару связана с одиночеством и нехваткой общения с близкими.