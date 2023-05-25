До 10 мм осадков может выпасть в Москве всего за несколько часов

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По прогнозам синоптиков, в Москве до 16:00 может выпасть около 10 мм атмосферных осадков. В отдельных районах столицы уже идет сильный дождь, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Сейчас на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники. Скопления воды носят кратковременный характер, так как дождевая вода сходит в ливневку самотеком. О скоплениях воды горожане могут сообщить в диспетчерскую службу или написав в аккаунт ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте». Все заявки специалисты будут оперативно отрабатывать.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило москвичей о дожде, граде и грозе до конца суток. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Жителей столицы просят быть осторожными и внимательными. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.