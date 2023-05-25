Меторолог Позднякова сообщила, что в Москве после дождей появились шампиньоны

В Московском регионе на газонах начали расти шампиньоны Фото: pixabay.com

В Московском регионе на газонах начали расти шампиньоны. Грибы появились после дожей, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Дожди, которые то и дело принимаются в столичном регионе на текущей неделе, промочили верхний слой почвы. И на это отреагировали не только растения, но и грибы»,- подчеркнула специалистка. Она отметила, что шампиньоны можно собирать.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в столичном регионе до вечера 25 мая. Ранее KP.RU писал, что всего за несколько часов в Москве может пролиться до 10 мм осадков. МЧС предупредило жителей столицы об атмосферных осадках, граде и грозах. Порывы ветра в городе будут достигать 15 метров в секунду. Ночью местами продолжат идти дожди.