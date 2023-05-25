Стало известно, каких домашних животных москвичи заводят чаще всего

Среди кошек самой популярной породой остается шотландская вислоухая Фото: Shutterstock

Жители Москвы добавили информацию более чем о 340 тысячах домашних животных в свои личные кабинеты на портале mos.ru. За последний год они внесли почти 50 тысяч новых записей. Как выяснилось, горожане предпочитают заводить беспородных кошек и собак миниатюрных пород: йоркширские терьеры, чихуа-хуа и шпицы. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

По статистике, москвичи чаще заводят кошек. Самыми популярными породами считаются шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун. Среди горожан довольно много собачников, чаще всего у них живут терьеры, чихуа-чуа, шпицы, французские бульдоги, корги, пудели.

С помощью сервиса на mos.ru владельцы животных могут записать своих питомцев на консультацию к ветеринару, на клинико-диагностические исследования, вакцинацию и прочее. В Москве работает 26 государственных ветклиник, оказывающих более 180 видов услуг.

Ранее KP.RU писал, что летняя утиная перепись начнется в Москве 22 мая. Подсчет выводков водоплавающих птиц будут проводить до 31 августа.