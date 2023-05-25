Суд Москвы арестовал мужчину за поджог релейных шкафов на железной дороге

Мужчине пообещали ему 15 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд заключил под стражу 22-летнего безработного мужчину за поджог двух релейных шкафов на железнодорожном участке «Электрозаводская – Сортировочная», пишет ТАСС.

Инцидент произошел 8 мая 2023 года. Как выяснилось, мужчина вступил в переписку с неизвестными, которые пообещали ему 15 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Злоумышленнику предъявили обвинение, он будет находиться под стражей два месяца. Фигуранту грозит до одного года лишения свободы. Обстоятельство случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что электричка сбила двух девочек-подростков на станции «Щербинка» в Москве. В результате происшествия они погибли. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Идет расследование.