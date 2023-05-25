В Москве арестовали мужчину, задушившего свою бабушку шнурком от обуви

Внук убил бабушку 24 мая Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве заключили под стражу молодого человека, который задушил свою 70-летнюю бабушку шнурком от ботинок. Ему предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что утром 24 мая внук избил бабушку грифом гантели. Как только парень увидел, что пенсионерка еще жива, он схватил шнурок от обуви и задушил ее. Спустя время обвиняемый пришел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Расследование уголовного дела продолжается. Что послужило мотивом убийства, пока не уточняется.

Как писал KP.RU, в Чехове местный житель до смерти избил своего 77-летнего знакомого. Полицию на место происшествия вызвала сожительница обвиняемого, его задержали. Детали случившегося выясняются. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.