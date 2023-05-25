Две сестры заявили в полицию на отца-насильника после переезда в Москву

На протяжении девяти лет – с 2014 по 2023 год – мужичина насиловал дочек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании своих дочерей. Сестры написали заявление на отца после переезда из Элисты в столицу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, на протяжении девяти лет – с 2014 по 2023 год – мужичина насиловал дочек 2002 и 2003 годов рождения и совершал иные насильственные действия по отношению к ним. Девочки не рассказала об этом близким, так как отец угрожал им. По достижению совершеннолетия сестры переехали в Москву и обратились в правоохранительные органы.

В отношении отца-насильника возбудили уголовно дело по 14 эпизодам преступлений. Речь идет о статьях 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», часть 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийства». Фигуранта доставили в СК. В настоящий момент его допрашивают. Назначены необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрических. В ближайшее время мужчину арестуют.

Ранее KP.RU писал, что в Москве перед судом предстанет педофил, который изнасиловав мальчика после флирта в мессенджере.