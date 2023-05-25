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НовостиОбщество25 мая 2023 15:58

Врач-диетолог рассказала, сколько хлеба можно съедать в день

Врач Аплетаева посоветовала съедать в день два куска хлеба
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Зерновой хлеб практически не имеет противопоказаний

Зерновой хлеб практически не имеет противопоказаний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здоровому человеку можно употреблять два-три куска хлеба в день, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марину Аплетаеву.

«Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать», - отметила она.

Специалистка добавила: если у человека имеется лишний вес или поставлен диагноз «сахарный диабет», то лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. В то же время при болезнях ЖКТ не стоит есть ржаной хлеб. При этом зерновой хлеб практически не имеет противопоказаний, так как в нем содержатся растворимые пищевые волокна, которые стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Маргарита Королева рассказала, кому нельзя есть авокадо. Фрукт не стоит есть при аллергии или индивидуальной непереносимости.