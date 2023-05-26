За растление 10-летней девочки в подъезде дома в Москве задержали мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали 54-летнего мужчину по подозрению в нарушении половой неприкосновенности малолетней. На юго-западе столицы предположительно он изнасиловал десятилетнюю девочку. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Сообщается, что 25 мая мужчина 1969 года рождения в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан совершил насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки, после чего скрылся с места происшествия.

О случившемся девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. С фигурантом проводят следственные действия, изучаются записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве задержали молодого учителя биологии по подозрению в растлении 13-летней ученицы. Педагога уволили из школы, ведется расследование.