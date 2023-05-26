В честь 200-летия со дня рождения Островского откроется выставка на Арбате - Сергунина

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В ближайшую субботу, 27 мая, в центре столицы на Арбате состоится открытие выставки, посвященной 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, подготовка экспозиции проводилась в рамках общероссийской акции «Библионочь».

Большинство пьес драматурга ставилось на сцене Малого театра. Материалы из его музея станут ключевыми экспонатами.

«Выставка продлится до 15 июня. Москвичи и туристы смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века до наших дней. На Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя», — рассказала Наталья Сергунина.

Посетители экспозиции увидят также фотографии сцен из постановок «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева». Роли в них исполняли известные актеры - Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Михаил Жаров, Игорь Ильинский и другие. Фотогалерею дополнят цитаты из пьес, выдержки из замечаний Островского и расшифровки словаря драматурга.

На выставке можно будет увидеть и уникальные эскизы декораций, а также костюмов к спектаклям. Среди них - работы сценографа Константина Юона, живописца Бориса Волкова, театральных художников Василия Рождественского и Сергея Иванова. Организаторами проекта стали Департамент культуры столицы, Московская дирекция массовых мероприятий и Государственный академический Малый театр.