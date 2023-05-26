Автомобилист сбил девятилетнего мальчика на юго-востоке Москвы Фото: стоп-кадр из видео Фото: Департамент транспорта Москвы

На Люблинской улице в районе дома 25/1 произошло ДТП с участием автомобиля и юного пешехода. Девятилетний мальчик переходил дорогу по зебре на зеленый, когда на него наехала машина. Ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Авария произошла в 8:43 в пятницу, 26 мая. На месте работают оперативные службы города, добавили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Обстоятельства произошедшего уточняют.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мальчик перебегал дорогу на зеленый свет в положенном месте — по зебре. Один из автомобилистом по неизвестной причине решил не ждать разрешающего сигнала и продолжил движение, наехав на юного пешехода.

Ранее в столице водитель «Мерседеса» сбил десятилетнего ребенка на самокате. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не уступил ему дорогу. Мальчика госпитализировали, писал KP.RU.