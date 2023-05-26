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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:57

На напавшего на сотрудника московской полиции пьяного уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело

За применение насилия в отношении представителя власти молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
Мила ГЕНЬ
На напавшего на сотрудника московской полиции пьяного уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело

На напавшего на сотрудника московской полиции пьяного уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Находившийся в столичном отделении МВД нетрезвый уроженец Средней Азии напал на полицейского, рассказали в городском управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, произошло вышеописанное 25 мая 2023 года. 21-летний молодой человек был в отделе полиции на юге Москвы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Нарушителя задержали. На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном. Следствие намерено просить суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверят, законно ли находится мигрант на территории столичного региона.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника УФСИН.