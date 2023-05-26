На напавшего на сотрудника московской полиции пьяного уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Находившийся в столичном отделении МВД нетрезвый уроженец Средней Азии напал на полицейского, рассказали в городском управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, произошло вышеописанное 25 мая 2023 года. 21-летний молодой человек был в отделе полиции на юге Москвы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Нарушителя задержали. На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном. Следствие намерено просить суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверят, законно ли находится мигрант на территории столичного региона.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника УФСИН.