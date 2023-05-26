Синоптик Синенков: на выходных в Москве похолодает почти на 10 градусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Холодный атмосферный фронт придет в Москву ночью с пятницы на субботу. Из-за этого на выходных похолодает почти на 10 градусов. В воскресенье, 29 мая, температура воздуха может опуститься до 15-17 градусов. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Также на выходных ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, добавил синоптик. Немного похолодает уже завтра, 27 мая. С 25 градусов температура опустится до 20-22.

На выходных столбики термометров поползут вниз еще сильнее. В воскресенье ожидают только 15-17 градусов выше нуля в столице и 13-18 — по Московской области.

Как писал KP.RU, сегодня, 26 мая, в Москве тепло — 23-25 градусов выше нуля. В ночь на субботу прогнозируют дожди с грозами.