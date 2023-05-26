До 25 градусов тепла обещают синоптики в Москве 26 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в пятницу, 26 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы.

По области в течение суток пройдут кратковременные дожди.

В ночь на субботу атмосферные осадки ожидают и в самой столице. Они также будут непостоянными. Прогремит гроза. Столбики термометров будут показывать около 11-13 градусов тепла. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что 25 мая в столице прошел дождь с градом и грозой. О непогоде жителей и гостей региона предупредили в МЧС. Предстоящие выходные в столице и области также будут прохладными.