На ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ днем в пятницу, 26 мая, внезапно остановилось. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя экстренных служб столицы.

В момент остановки аттракциона на колесе находилось несколько человек. Все они были в нижней части. Их эвакуировали.

Вероятно, остановка произошла из-за технической неисправности.

— Предварительная причина — сбой в системе энергоснабжения колеса, — уточнили в экстренных службах.

В настоящее время работа колеса обозрения восстановлена. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU рассказывал об открывшемся в 2022 году аттракционе «Солнце Москвы». Его высота составляет 140 метров — это самое высокое колесо обозрения в Европе. Несколько кабинок сделаны с прозрачным полом. Они выполнены из прочного стекла, по типу такого, которое используется в Останкинской башне на смотровой площадке.