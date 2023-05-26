Двухлетний мальчик погиб при падении с десятого этажа в Зеленограде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Зеленограде двухлетний мальчик упал с балкона десятого этажа. Ребенок погиб. По факту случившегося организована процессуальная проверка, сообщили в Следственном комитете России по Москве.

ЧП произошло 26 мая 2023 года в жилом доме в 8-микрорайоне Зеленограда. Известно, что ребенок выпал из открытого проема общего балкона, с высоты десятого этажа. Это произошло, когда мама малыша развешивала постиранное белье. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники и возможные очевидцы трагедии.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна со второго этажа в Москве. Мальчик выжил, но в тяжелом состоянии госпитализирован. Как писал KP.RU, в момент ЧП в квартире находились мать и бабушка ребенка.