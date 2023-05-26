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НовостиОбщество26 мая 2023 12:58

Эксперты назвали цены на самые дешевые «однушки» в Москве

Самые дешевые однокомнатные квартиры в столице стоят около трех миллионов рублей
Мила ГЕНЬ
Эксперты назвали цены на самые дешевые «однушки» в Москве

Эксперты назвали цены на самые дешевые «однушки» в Москве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на однокомнатные квартиры в Москве начинаются от 2,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков. Минимальная стоимость у жилья на вторичном рынке в статусе апартаментов.

За полноценное жилье придется отдать от 4,1 млн рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира обойдется покупателю примерно в 95 млн рублей.

На первичном рынке в столице самое доступное жилье в Новой Москве. Цены здесь начинаются от 5,5 млн рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке обойдется в 184 млн рублей — за такую стоимость квартиру подобрать можно прямо в городе.

С начала года наблюдается небольшой рост на «однушки» — 1 и 2% в новостройках и на вторичном рынке соответственно.

При этом жилье такого формата в новых домах становится доступнее: по сравнению с январем квартиры подешевели на 6%.

Ранее KP.RU писал, что 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально.