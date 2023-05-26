Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве летом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве лето сохранит черты, характерные для местного климата, рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В июне жители и гости столицы могут рассчитывать на тепло до 20-25 градусов.

В ночное время воздух будет остывать до 12-14 градусов выше нуля, отметила синоптик.

В июле 2023 года прогнозируются еще более жаркие деньги. Термометры будут показывать до 30 градусов. В ночное время столбики опустятся до 17 градусов.

Ожидаемое количество осадков за сезон также будет в пределах климатической нормы — 220-270 миллиметров. Особенно дождливым прогнозируют июль.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец опроверг прогнозы о самом жарком лете в Москве за 150 лет. Он отмечал, что температура ожидается в пределах 1-2 градусов выше нормы, дефицит осадков составит максимум 10%.