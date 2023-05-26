Школьник на полной скорости врезался в другого электросамокатчика в Кузьминском парке Москвы Фото: прокуратура Москвы

В Кузьминском парке Москвы столкнулись два электросамокатчика — 11-летний мальчик и мужчина. Школьника с травмами госпитализировали, сообщает прокуратура Москвы.

Судя по видео, на которое попал момент аварии, виноват в этом ДТП несовершеннолетний электросамокатчик — он очень быстро ехал по дорожке и въехал в едущего навстречу мужчину. Последний не успел сманеврировать из-за высокой скорости мальчика.

Степень тяжести травм госпитализированного школьника не уточняется. Второй участник происшествия отделался испугом и царапинами.

В прокуратуре Москвы напомнили, что пользователи электросамокатов должны соблюдать правила дорожного движения. Также ведомство обратилось к родителям с просьбой объяснить детям важность соблюдения ими ПДД.

Ранее в столице водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего ребенка на самокате на востоке Москвы.