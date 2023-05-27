Кратковременный дождь с грозой и до +22 градусов ожидаются в Москве 27 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в субботу, 27 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы. К ночи оно немного повысится — до 750 пунктов.

В ночь на воскресенье характер погоды немного изменится: прекратятся дожди и грозы. Ветер останется прежним, его порывы усилятся местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха опустится до семи — девяти градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что лето в столице обещает быть теплым, показателя будут близкими к климатической норме.